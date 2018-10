Maltempo, enti adeguino messaggi allerta

Sono necessarie "adeguate misure organizzative per assicurare il corretto e puntuale recepimento della messaggistica del sistema di allertamento, e per far sì che le situazioni di pericolo siano immediatamente comunicate agli Enti competenti a seconda della tipologia di evento".

L'indicazione è contenuta nelle raccomandazioni operative diramate dal prefetto di Ancona Antonio D'Acunto agli enti locali e alle componenti provinciali della protezione civile e impartite dal Dipartimento Nazionale della Protezione Civile, in coincidenza con la stagione autunnale, in tema di emergenze connesse a fenomeni idrogeologici e idraulici. Il Prefetto ha altresì evidenziato agli Enti locali "l'importanza di incrementare nelle collettività cittadine la piena conoscenza dei comportamenti da adottare in situazione di emergenza, anche attraverso esercitazioni".