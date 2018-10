Collanine d'oro rubate durante il ballo

Collanine d'oro sfilate durante il ballo in una discoteca di Fabriano. La scoperta è stata fatta dai carabinieri ricostruendo i movimenti di tre ragazzi di 19, 20 e 21 anni, residenti in Emilia Romagna, con precedenti per reati di tipo predatorio, controllati mentre viaggiavano a bordo di un'auto nella notte tra sabato e domenica scorsi: sono stati denunciati per ricettazione. Uno di loro aveva un sacchetto di plastica contenente sette collanine per un valore di circa 3mila euro. Dopo aver saputo che i ragazzi erano stati in precedenza in una discoteca della zona, i militari hanno compiuto ricerche per individuare la provenienza degli oggetti: due collane appartenevano ad altrettanti giovani, di 18 e 20 anni, derubati quella sera nel locale da ballo. Gli investigatori ipotizzano anche che due dei denunciati 'ostacolassero' altri avventori durante il ballo, mentre un altro avrebbe sfilato loro le catenine. I carabinieri stanno cercando i proprietari degli altri oggetti d'oro recuperati.