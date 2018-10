Tennis, Giorgi conquista titolo a Linz

Camila Giorgi ha vinto il torneo Wta Linz", in Austria. La 26enne di Macerata, numero 32 del ranking mondiale, ha sconfitto in due set (6-3, 6-1) in meno di un'ora di gioco, la russa Ekaterina Alexandrova, proveniente dalle qualificazioni. Grazie a questo successo, Giorgi salirà domani al n.28 del ranking mondiale, sua miglior posizione di sempre.