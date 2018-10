Scontro tra auto nella notte, due feriti

Quattro auto coinvolte, tra cui una parzialmente ribaltata, due dei conducenti feriti in particolare un 26enne di Sirolo trasportato in gravi condizioni agli Ospedali Riuniti di Ancona. Ha riportato traumi anche una 22enne che era al volanti di una delle altre tre vetture interessate dalla carambola. E' il bilancio di un incidente stradale avvenuto la notte scorsa in via la Forma a Sirolo. Sul posto i vigili del fuoco che insieme al personale sanitario hanno estratto dall'auto il sirolese; poi hanno messo in sicurezza i veicoli coinvolti. Gli agenti della polizia stradale di Senigallia si stanno occupando dei rilievi per accertare la dinamica dello scontro.