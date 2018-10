Rimosso pezzo pericolante cavalcavia Fs

(ANSA) - ASCOLI PICENO, 14 OTT - Un passante aveva notato un pezzo di calcestruzzo pericolante sotto il cavalcavia ferroviario tra via del Commercio e via Piceno Aprutina ad Ascoli Piceno. La segnalazione ha innescato i controlli dei vigili del fuoco che nel pomeriggio hanno rimosso i pezzi a rischio caduta, di lato e sotto la sopraelevata. Nel frattempo il traffico è stato interrotto nella strada per circa mezz'ora.

Durante il sopralluogo i pompieri hanno riscontrato cemento ammalorato e ferro ossidato in alcuni punti. Per questo è stata subito inviata una segnalazione alle autorità, in particolare alla Prefettura, al Comune, alle Ferrovie, al Piceno Consind (Consorzio per lo sviluppo industriale delle Valli del Tronto, dell'Aso e del Tesino). Ciò affinché si intervenga con i necessari interventi di manutenzione.