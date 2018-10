Musiche Rossini da torre 75 mt a Pesaro

Una torre panoramica verrà installata a Pesaro da metà novembre fino alla fine dell'estate, in zona piazzale della Libertà, tra la Palla di Pomodoro e il mare. "Abbiamo deciso di scommettere su un'attrazione unica in Italia - ha commentato il sindaco Matteo Ricci su Facebook - che consentirà di ammirare Pesaro da 75 metri di altezza". L'impresa di Massimo De Carlo, amministratore di The Wheel, "ha deciso di investire nella nostra città: il Comune mette l'area e lui investe rischiando". La torre Sarà dedicata al 150/o dalla morte di Gioachino Rossini con la diffusione delle musiche del maestro. Ma il sindaco chiede ulteriori pareri sui social in particolare sui colori per 'personalizzare' la struttura.