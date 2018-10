Wta Linz: Giorgi in finale

(ANSA) - ROMA, 13 OTT - Camila Giorgi ha raggiunto la finale del torneo Wta di Lienz, in Austria, grazie alla vittoria in due set sulla belga Alison Van Uytvanck, col punteggio di 6-3, 6-4. La marchigiana affronterà per il titolo la russa Ekaterina Alexandrova, numero 119 del ranking mondiale, proveniente dalle qualificazioni, che si è imposta in tre set sulla tedesca Andrea Petkovic. A prescindere dal risultato del match di domani, Giorgi è già sicura di salire per la prima volta al n.29 della classifica mondiale, scavalcando Maria Sharapova. In caso di successo, salirà al 28/o posto.