'Sono Batman', ubriaco denunciato da Ps

"Lasciatemi stare...sono Batman". E' la risposta di un 29enne, con cappuccio in testa, agli agenti che stavano procedendo ad un controllo vicino a piazza Ugo Bassi ad Ancona. L'uomo, che intanto alzava le braccia al cielo allargando la felpa, è stato denunciato per ubriachezza molesta.

E' solo uno dei controlli coordinati del territorio disposti dal Questore Oreste Capocasa che hanno visto impegnati nelle ultime 48 ore Volanti, Reparto Prevenzione Crimine, Squadra Nautica, Unità cinofile e di primo intervento per contrastare criminalità diffusa, reati predatori, spaccio di droga, immigrazione clandestina, accattonaggio e bivacco. Otto automobilisti sono stati multati per mancata copertura assicurativa auto. Nel corso dell'operazione sono state controllate 257 persone, identificati 189 cittadini extracomunitari e monitorati 236 veicoli. Una ventina i posti di blocco e le verifiche amministrative a locali pubblici.