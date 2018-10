Ricci,Bicipolitana per promuovere Pesaro

"La scuola di Bicipolitana è una grande opportunità di promozione per la città". Lo ha detto il sindaco di Pesaro Matteo Ricci chiudendo la tre giorni di formazione nazionale targata Legambiente e Anci per amministratori, architetti, ingegneri e professionisti basata sulla rete pesarese di piste. "Il nome replicato in altri centri? E' giusto che gli amministratori condividano le buone pratiche. - ha osservato - Ma il tema è dare qualità alla programmazione delle ciclabili: non basta tracciare una riga a terra, bisogna progettarle come infrastrutture del benessere e della mobilità". "All'inizio anche per noi è stata durissima - ha ricordato -. Gli stabilimenti balneari in zona Sottomonte facevano le barricate contro le ciclabili lungo la spiaggia.

Temevano che uccidessero le attività: alla fine è stato l'esatto contrario. Ora sono diventati stabilimenti di tendenza". Secondo il sindaco, "la ricetta ha incluso caparbietà e visione strategica".