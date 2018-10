Pd, Ceriscioli con Zingaretti

"Si respira un clima molto positivo. Si è messo in moto un percorso che non somiglia ai dibattiti precongressuali del passato con i soliti scontri interni". Così il presidente della Regione Marche Luca Ceriscioli, che oggi partecipa a Piazza Grande, la convention sul futuro del Pd di Nicola Zingaretti. "E' in moto qualcosa di nuovo - dice all'ANSA Ceriscioli - che non si vedeva da tempo.

Penso che questo sia anche il risultato delle 'geniali' mosse del Governo che ha smosso le coscienze". L'avvicinamento di Ceriscioli, che è anche vicecommissario della Ricostruzione post sisma nelle Marche, alle posizioni di Zingaretti, è anche legato al rapporto che si è creato con il Presidente della Regione Lazio e con l'ex Commissario alla Ricostruzione Paola De Micheli. Nelle Marche si sono schierati con Zingaretti, fra gli altri, il presidente del Consiglio regionale Antonio Mastrovincenzo e il presidente dell'Anci Maurizio Mangialardi.