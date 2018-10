Olimpiadi giovanili,oro Giorgia Speciale

La vela azzurra domina la scena ai Giochi olimpici giovanili di Buenos Aires. In particolare sono due gli ori conquistati da marchigiani. Dopo la vittoria nella ginnastica ritmica di Talisa Torretti, atleta della Faber Fabriano, l'anconetana Giorgia Speciale ha vinto l'ottavo oro della spedizione azzurra in Argentina nel windsurf Techno 293+, dominando anche la Medal Race. "Giorgia non smette mai di stupirci e di vincere − ha commentato Fabio Luna, presidente del Coni Marche −. Una ragazza che nonostante la sua bravura e le sue innumerevoli medaglie è sempre rimasta umile e con i piedi per terra". "Giorgia - ha scritto su Fb il presidente della Regione Luca Ceriscioli - continua a regalare grandi emozioni alle Marche e all'Italia". "Giorgia riempie la vela di soddisfazione ormai da anni - ha osservato Vincenzo Graciotti, presidente Comitato X Zona - Fiv Marche - benchè sia giovanissima. Ma questa volta è andata oltre, centrando un obiettivo importantissimo per lei e per lo sport giovanile italiano".