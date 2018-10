Mastrovincenzo, buon inizio per il Pd

(ANSA) - ANCONA, 13 OTT - "Tanto entusiasmo, tanti giovani, tante idee concrete che stanno emergendo dalle piazze tematiche". E' il commento del presidente del Consiglio regionale delle Marche Antonio Mastrovincenzo, che partecipa a Piazza Grande a Roma, la convention per lanciare la candidatura di Nicola Zingaretti alla Segreteria del Pd. "Un buon inizio - dice all'ANSA - che fa ben sperare per una svolta nel PD e per una proposta politica nuova e forte".