Giornate Fai autunno anche nelle Marche

Dalle pesche del Borghetto e alla Chiesa del Gesù di Ancona al Ponte romano di Porta Solestà ad Ascoli Piceno; dalla sinagoga sefardita di Pesaro al Molo sud di San Benedetto del Tronto; dal Castello Brunforte di Loro Piceno (Macerata) al Teatro Pagani di Monterubbiano (Fermo). 'Gioielli' che potranno essere visitati fino al 14 ottobre in occasione delle Giornate Fai d'autunno. Un weekend dedicato nelle Marche, come nelle altre regioni d'Italia, alla scoperta di bellezze a volte sconosciute e inaccessibili: 660 luoghi in Italia con 3.800 volontari Fai accompagnatori. L'evento è organizzato dai Gruppi Fai giovani a sostegno della campagna di raccolta fondi "Ricordati di salvare l'Italia' attiva a ottobre. Tra gli scenari più suggestivi anche Villa Cattani Stuart (Ancona), San Francesco e il chiostro (Loro Piceno), il Polo San Francesco (Monterubbiano), i Bastioni di Porta Marina (Loreto), Ponte Tufillo e Ponte di Cecco (Ascoli) e il Centro ricerche floristiche Marche 'Brilli-Cattarini' (Pesaro).