Anzalone in sitcom Albanese 'I Topi'

C'è anche l'attore senigalliese disabile David Anzalone nella sit-com diretta da Antonio Albanese per Rai3 "I Topi", un esperimento per trattare in chiave comica il tema della mafia. A questo esperimento partecipa anche l'attore e direttore del Centro Teatrale Senigalliese. Per Anzalone, in città noto come "Zanza", si tratta di un ritorno in tv: non solo per le varie apparizioni e in trasmissioni come "Che tempo che fa" (2009 e 2016), ma anche per aver partecipato al film "Contromano", sempre con Antonio Albanese. La miniserie tratta gli affari illegali di un latitante che si è nascosto in una villetta nel nord Italia: tramite una serie di nascondigli e cunicoli incontra vari personaggi tra cui un imprenditore (Anzalone) con il quale dovrà riuscire a trovare nuove idee per continuare i suoi affari e riciclare il denaro sporco. Anzalone parteciperà alla puntata di sabato 13 ottobre, alle 21:40 su Rai3.