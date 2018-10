Via diaframma galleria su Ss Salaria

Anas (Gruppo FS Italiane) ha completato lo scavo della galleria "Montecastello", nell'ambito dei lavori di realizzazione della variante al tracciato della Strada statale 4 "Salaria" in corso nei Comuni terremotati di Arquata del Tronto e Acquasanta Terme (Ascoli Piceno), per un investimento di 94 milioni di euro.

L'ultimo diaframma è stato abbattuto alla presenza, tra gli altri, del presidente della Regione Marche Luca Ceriscioli e dell'ad di Anas Gianni Vittorio Armani, del presidente della Provincia di Ascoli Piceno Paolo d'Erasmo e dei sindaci dei Comuni interessati. Il tratto in corso di realizzazione si sviluppa per circa 2,7 km (di cui oltre due in galleria) in variante al tracciato attuale tra l'abitato di Trisungo e l'esistente galleria "Valgarizia". L'intervento comprende la costruzione di una galleria lunga 1,8 km, in fase di scavo, che sarà dotata degli impianti tecnologici e di sicurezza previsti dagli standard più recenti, oltre al tunnel completato.