'Domenica di carta', apre Archivio Stato

Apertura in via straordinaria dell'Archivio di Stato di Ancona domenica 14 ottobre, dalle 9 alle 13, nell'ambito della manifestazione nazionale "Domenica di carta". La mattinata sarà dedicata al tema della sanità militare durante la Grande Guerra: sarà presentato l'album fotografico del generale medico Luigi Cellini (Ripatransone 1885-Ancona 1968) che per concessione degli eredi è stato digitalizzato dall'Archivio di Stato di Ancona e sarà così fruibile agli utenti. Durante l'ìaretira straordinaria sarà inoltre possibile visitare una mostra documentaria con testimonianze dall'archivio privato Marinelli e dall'archivio dell'Ospedale Pischiatrico di Ancona. con particolare attenzione alle cartelle cliniche dei soldati ricoverati tra il 1917 e il 1917, i cosiddetti "scemi di guerra". La mostra, allestita nei locali dell'Archivio di Stato di Ancona, rimarrà aperta su prenotazione dal 14 al 26 ottobre dalle 9 alle 13.