Armani, infrastrutture per ripartire

(ANSA) - ARQUATA DEL TRONTO (ASCOLI PICENO), 10 OTT - "Per tornare a vivere in questo territorio gravemente ferito dal terremoto bisogna avere infrastrutture accettabili e questa galleria, insieme a quelle che verranno a completamento, rappresenta un segnale importante in questo senso". Lo ha detto ad Arquata del Tronto, cittadina distrutta dal sisma del 2016, l'amministratore delegato di Anas Gianni Vittorio Armani in occasione del completamento dello scavo della galleria "Montecastello", nell'ambito della realizzazione della variante al tracciato della Salaria fra Arquata e Acquasanta Terme.

"C'è bisogno di migliorare la viabilità in questo territorio anche per rilanciare l'economia. - ha aggiunto - Gran parte delle case e delle attività imprenditoriali sono dovute emigrare e per consentire di farle rientrare occorre un passaggio logistico all'altezza. A questo stiamo lavorando".