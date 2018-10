Spaccio al campus scuole, guai 2 minori

Due minorenni sono finiti nei guai dopo un blitz per contrastare lo spaccio di stupefacenti tra giovani, avvenuto in mattinata al campus scolastico di via D'Aquino a Senigallia. Poliziotti in divisa e in borghese hanno presidiato alcune zone e hanno assistito al passaggio di un involucro sospetto tra due ragazzi. Fermati dagli agenti, si è scoperto che si erano scambiati 10 grammi di hascisc, ma lo spacciatore era in possesso di ulteriori 80 grammi di stupefacente e di diverse centinaia di euro, provento dell'attività di spaccio: tutto il materiale è stato sequestrato e i due sono stati condotti in Commissariato alla presenza dei genitori. Secondo la polizia di Senigallia i due avrebbero ulteriormente ceduto la droga tra gli studenti del campus, motivo per cui è scattata la denuncia per detenzione e spaccio di sostanza stupefacente nei pressi di un istituto scolastico.