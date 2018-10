Valentino Rossi, peccato per il podio

(ANSA) - BURIRAM, 7 OTT - ''Ultimamente sono delle gare un po' strane con tutti molto preoccupati delle gomme, sembrano gare di ciclismo, tutti attendono e poi c'e' uno che scatta, è bello perchè c'e' una bagarre ma da un altro lato no perche è difficile concentrarsi''. Nonostante il calo della sua Yamaha a metà gara nel Gp della Thailandia, Valentino Rossi non disprezza il suo quarto posto pur mostrando un certo dispiacere per il podio mancato a favore del compagno di squadra. ''Negli ultimi giri - racconta il pilota della Yamaha alla fine della corsa sul circuito di Buriram - ero in difficoltà, facevo fatica e la moto scivolava tanto. Maverick (Vinales, ndr) è sempre riuscito a consumare meno la gomma di me e negli ultimi giri è stato così.

Lui aveva un altro setting e forse questo lo ha aiutato. Peccato - conclude - mi sarebbe piaciuto salire sul podio, alla fine non ce l'ho fatta ad attaccare, ma almeno ho fatto una gara decente, ci siamo anche noi mentre nelle ultime non c'eravamo''.