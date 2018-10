Federcontribuenti, Farabollini incontri i sindaci

(ANSA) - MACERATA, 7 OTT - "Il nuovo commissario straordinario al sisma Farabollini riceva i sindaci dei Comuni marchigiani colpiti dal terremoto del 2016 che dopo l'incontro in Regione hanno lanciato l'allarme riguardo il contributo di autonoma sistemazione". E' l'invito rivolto da Federcontribuenti Marche con il suo segretario Maria Teresa Nori al nuovo commissario alla ricostruzione dopo la denuncia di lentezza dei sindaci riuniti il 5 ottobre ad Ancona con Regione Marche e Protezione Civile. "Bisogna subito emanare la nuova ordinanza sul contributo di autonoma sistemazione - dice Maria Teresa Nori - destinato a chi non può ancora rientrare a casa perché danneggiata e in attesa di lavori. Confidiamo in una presa di posizione del nuovo commissario - conclude - per velocizzare quanto più possibile l'ordinanza sul Cas".