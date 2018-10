Yoga e Mindfulness per infermieri Fermo

Troppo stress nelle professioni infermieristiche. Da qui nasce l'idea di un corso di Yoga e Mindfulness che parte a ottobre organizzato dall'Ordine delle Professioni Infermieristiche (Opi) di Fermo e rivolto a tutti gli iscritti. "E' innegabile - si legge in una nota - che la figura dell'infermiere sia sottoposta a pesanti pressioni e tensioni sul posto di lavoro. La turnazione notturna, la carenza di personale il grande numero di responsabilità e il coinvolgimento emotivo sono solo alcune delle tante cause in grado di scatenare un enorme carico di stress, capace di consumare la persona a livello psicofisico". Praticare Yoga e Mindfulness "si è dimostrato efficace nella riduzione dello stress lavoro correlato". Il presidente dell'Opi Giampiero Beltrami proporrà un percorso finalizzato all'apprendimento di metodi semplici ed efficaci per gestire i disagi e le pressioni lavorative quotidiane. Il corso è affidato a Simone Montani, insegnante delle due discipline, ed è strutturato in quattro incontri.