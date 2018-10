Sanità: riapre Rianimazione Fano

(ANSA) - ANCONA, 6 OTT - Con il turno delle 20 la Rianimazione dell'ospedale Santa Croce di Fano tornerà ad essere operativa. Lo rende noto la Regione Marche. A causa di un guasto tecnico, segnalato ieri sera, il reparto era stato temporaneamente chiuso e i pazienti trasferiti in sicurezza, a scopo precauzionale, a Medicina. Erano stati allertati anche gli ospedali di Pesaro e Ancona per accogliere eventuali emergenze.

Sono intervenuti immediatamente i tecnici, tornati in mattinata, vista anche la presenza di un'anomalia del trasformatore di isolamento. Sono state svolte anche verifiche da parte dell'ufficio tecnico e ingegneria clinica.