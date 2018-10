Guasto, chiuso reparto Rianimazione Fano

A causa di un problema tecnico nel reparto di rianimazione del presidio ospedaliero del Santa Croce di Fano, in via precauzionale e per motivi di sicurezza, è stata disposta la chiusura temporanea del reparto sino a nuova comunicazione. I pazienti presenti sono già stati trasferiti questa mattina in alta intensità di cura presso la medicina di Fano, mentre è stata allertata la centrale operativa del 118 di Pesaro e le direzioni mediche di presidio degli ospedali limitrofi e di Ancona, oltre a tutti i reparti dei presidi ospedalieri di Pesaro e Fano. Lo rende noto la Regione Marche. I pazienti non hanno subito alcun tipo di disagio, fatto salvo il trasferimento per motivi di sicurezza. Eventuali emergenze saranno direttamente trasferite negli altri ospedali già allertati. Ieri intorno alle 19 è saltata la corrente nel reparto di Rianimazione. Allertati immediatamente i tecnici per le verifiche che sono tornati in mattinata, vista anche la presenza di un'anomalia del trasformatore di isolamento.