Terremoto: Comune Ascoli Piceno, Cas in ritardo

Il pagamento dei Contributi per Autonoma Sistemazione relativi a luglio 2018 ha registrato un ritardo rispetto alla consueta tempistica necessaria alla liquidazione del Cas. Lo spiega in una nota il Comune di Ascoli Piceno. Purtroppo - si legge - alla già complessa procedura che permette il trasferimento dei fondi regionali, dapprima alle casse comunali e poi ai conti correnti degli aventi diritto, si è aggiunta un'ulteriore fase di rendicontazione necessaria per il trasferimento dei fondi europei per il terremoto. Un' ulteriore incombenza che ha generato il ritardo, soprattutto tra i Comuni con un numero cospicuo di sfollati. Tuttavia - prosegue la nota - i problemi sulla nuova rendicontazione sono state risolti: la Regione Marche trasferirà nei primi giorni della prossima settimana, con proprio decreto, i fondi per il pagamento del mese di luglio. Considerata la tempistica dei bonifici bancari, l'accreditamento sui conti correnti potrà avvenire a metà ottobre.