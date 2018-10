Ritirata 'Madonna' di Alt da mostra

Ritirata dall'esposizione collettiva di Ar[t]cevia 2018 la contestata opera dell'artista Alt, "la Madonna". A due mesi dall'apertura dell'esposizione non si placano le polemiche sulla riproduzione di un'immagine della Madonna modificata con carteggi, ricevute e varie di fine '800 e la scritta "porca". La decisione è stata presa di comune accordo tra il sindaco di Arcevia Andrea Bomprezzi, la direttrice artistica Laura Coppa e l'artista Alt dopo aver ricevuto l'ennesimo diniego sulla possibilità di far tornare visibile e fruibile l'opera. Proprio il suo contenuto provocatorio sul tema della blasfemia, reato depenalizzato ma ancora molto sentito dalla popolazione e dalle istituzioni, ha suscitato aspre critiche: nonostante fosse esposta in una stanza separata con segnali visivi che allertavano i visitatori, le polemiche hanno costretto organizzatori e Comune a oscurare in un primo tempo l'opera e ora a rimuoverla.