Geologi, Farabollini è competente

"Faccio i migliori auguri ed esprimo profonda soddisfazione per la nomina del prof. Piero Farabollini, a nuovo commissario straordinario per la ricostruzione post terremoto nel Centro Italia". Lo afferma Francesco Peduto, presidente del Consiglio Nazionale dei Geologi, a nome di tutta la categoria, dopo la decisione del Consiglio dei Ministri prevista dal "decreto emergenze".

"Farabollini è un geologo di grande competenza e professionalità, - continua Peduto - con esperienze maturate sul campo e che conosce bene le aree colpite dal sisma del 2016. Ha ricevuto un incarico prestigioso, ma impegnativo e siamo certi che contribuirà a rimuovere le criticità che attualmente stanno rallentando, e non di poco, le attività legate alla ricostruzione".