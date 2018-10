Feding Marche, cambiamento ricostruzione

(ANSA) - ANCONA, 5 OTT - La Federazione regionale Ordini Ingegneri Marche si complimenta con il nuovo commissario alla ricostruzione, il geologo Piero Farabollini, a cui porge "i migliori auguri per il difficile compito che sta per affrontare" ed esprime "massima soddisfazione per la scelta di individuare finalmente un tecnico alla guida della struttura commissariale per la ricostruzione". "La conoscenza scientifica delle caratteristiche del territorio unita alla consapevolezza delle problematiche dei cittadini, dei professionisti e delle imprese operanti nella ricostruzione post sisma, aspetti questi affrontati da Farabollini nei mesi scorsi al fianco dei rappresentanti delle altre categorie professionali - osserva il presidente di Feding Marche Massimo Conti -, ci permette di affermare che si tratta della figura più idonea per cambiare passo e restituire una prospettiva di ripresa alle popolazioni del Centro Italia".