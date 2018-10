Ceriscioli,almeno una richiesta recepita

"Almeno una cosa di quelle che avevamo chiesto è stata recepita: che fosse un marchigiano perché permane la sensazione che a livello nazionale non sia ancora stato ben compreso quello che ha causato il sisma nelle Marche: quante situazioni, quanti Comuni e quanto territorio siano coinvolti in un passaggio dove ci si gioca un pezzo importante di futuro. Inviteremo subito il nuovo commissario alla ricostruzione all'assemblea con i sindaci perché abbiamo bisogno di ritrovare un raccordo con il Governo". Questo il commento del presidente della Regione Marche Luca Ceriscioli sulla nomina da parte del Governo a commissario straordinario del geologo Piero Farabollini, a margine del Comitato per la ricostruzione. " A lui i migliori auguri di buon lavoro. Colgo l'occasione per ringraziare anche il commissario Paola De Micheli per il grande lavoro svolto e per essersi dimostrata sempre vicina al nostro territorio e alla nostra gente".