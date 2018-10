Avis, 9.000 euro per bimbi Pieve Torina

(ANSA) - PIEVE TORINA (MACERATA), 5 OTT - Una donazione per i bambini della scuola materna di Pieve Torina, grazie alla solidarietà messa a sistema dall'Avis di Pieve Torina coordinata dalla presidente Antonella Spurio. L'assegno è stato consegnato nei giorni scorsi al sindaco, Alessandro Gentilucci. La somma raccolta e frutto della solidarietà proveniente da altri Comuni e da varie iniziative, convogliate tutte nella raccolta dell'Avis, è di 9.000 euro.

"Un'altra dimostrazione di vicinanza e di generosità che viene dalla gente comune - ha detto il sindaco, ringraziando Antonella Spurio, l'Avis di Pieve Torina e tutti i donatori - se abbiamo potuto ricostruire le nostre scuole distrutte dal terremoto, e non solo, è stato grazie alla grande sensibilità degli italiani, di privati cittadini, che ha voluto fare la sua parte concretamente per ridare alla nostra comunità una speranza tangibile di futuro e a tutti loro non potrà mai mancare la nostra gratitudine".