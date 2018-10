Tesori delle banche, nelle Marche 4 sedi

Sono quattro nelle Marche (107 in tutta Italia) i palazzi sedi di banche e fondazioni bancarie coordinate dall'Acri e da Bankitalia che saranno aperti in vis straordinaria e gratuita sabato 6 ottobre dalle 10 alle 19 nell'ambito dell'iniziativa "Invito a Palazzo" promossa dall'Abi. Tra le quattro sarà possibile visitare per la prima volta la sede della Cassa di Risparmio di Macerata, ora sede di Ubi Banca, con una serie di visite guidate a prenotazione obbligatoria. Si tratta di un palazzo in stile razionalista, realizzato nel 1954 su progetto dell'architetto Marcello Piacentini. A Fermo sarà aperto e visitabile palazzo Matteucci, sede della Cassa di Risparmio di Fermo, nel cuore del centro storico, già residenza della famiglia fermana di Saporoso Matteucci, celebre condottiero del XVI secolo. Due i siti aperti a Fano: Spazio XX Settembre-Palazzo Bambini del Credito Valtellinese e la sede della Fondazione Cassa di Risparmio di Fano, inserita nel complesso della Corte Malatestiana.