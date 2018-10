Rettore Unicam, bene Farabollini

(ANSA) - CAMERINO (MACERATA), 4 OTT - "Conosco benissimo il suo valore e spero ci possa essere una grandissima collaborazione con l'università che è un motore, un polmone di sviluppo per la rinascita dei territori colpiti dal sisma". Così il rettore dell'Università di Camerino dove il nuovo Commissario straordinario per la ricostruzione post sisma Piero Farabollini, che è presidente dell'Ordine dei Geologi delle Marche, insegna geografia e geomorfologia nella sezione di Geologia di Unicam.

L'ateneo formula a Farabollini "i più sinceri auguri di buon lavoro ed è - fa sapere il rettore - a disposizione per collaborare alla ricostruzione di una comunità che ha bisogno di ripartire al più presto: siamo un po' fermi". "Immagino - conclude Pettinari con una battuta - che sarà una perdita per la nostra università: il professore per un po' dovrà concentrarsi su un lavoro importante e lo perderemo come docente e ricercatore. Poi lo potremo riavere tra noi a ricostruzione avvenuta".