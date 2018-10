Restyling della grotta termale di Acquasanta Terme

Entro il 2021 Acquasanta Terme, uno dei centri in provincia di Ascoli Piceno colpiti dal terremoto del 2016, riavrà la piscina termale e la grotta sudatoria incastonate in una struttura completamente nuova e all'avanguardia. Il progetto dell'architetto Enrico Cucchiaroni è stato presentato dal sindaco Sante Stangoni.

Saranno investiti 6 milioni di euro per ristrutturare la palazzina liberty, realizzare centro benessere, ristorante in terrazza panoramica, piscina interna con idromassaggi ed una esterna, centro fitness e benessere, uffici e verde attrezzato.

Previsti anche camminamenti in legno di castagno, un impianto luci e audio per rendere suggestiva la visita alla grotta. Sul lato nord ci saranno l'area accoglienza e l'accesso alle terme.

Sarà riqualificato il blocco servizi al piano terra, dotato anche di un'altra piscina termale; anche all'esterno vi sarà una piscina.