Gp Thailandia: Rossi, faremo il massimo

(ANSA) - ROMA, 4 OTT - Un circuito tutto nuovo e pieno di incognite non è quello che ci vuole per risollevare le sorti e il morale di Valentino Rossi, che vive un momento difficile con la sua Yamaha, e il campione di Tavullia non nega di attendere con qualche preoccupazione l'esordio a Buriram per il nuovo Gp di Thailandia. "Sarà interessante gareggiare qua per la prima volta - dice nella conferenza stampa del giovedì -, ma sulla carta sarà dura. Il circuito non è fantastico e c'è anche l'incognita meteo. Speriamo di correre con l'asfalto asciutto". "Siamo in un momento difficile - ribadisce Rossi -, dobbiamo cercare di fare il massimo e raccogliere più punti possibile".

il suo obiettivo è difendere il terzo posto in classifica, ma non sarà facile a suo parere: "Con il passo che abbiamo dimostrato durante la stagione essere terzo in classifica è un buon risultato, in questo momento. Sarà difficile mantenere questa posizione, ma dobbiamo provarci".