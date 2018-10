Dispensa Caffé Meletti e Guest Box

Una "dispensa" con prodotti di territorio, bio e di nicchia, e la Guest Box contenente cene gourmet o degustazioni. Sono le novità annunciate al Caffè Meletti di Ascoli Piceno, uno dei locali storici in Italia.

"Siamo i primi fra i Caffè storici a introdurre la Guest Box con la quale si potranno acquistare o regalare eventi che proporremo" spiega Valter Di Felice al quale la Fondazione Cassa di Risparmio di Ascoli ha affidato il compito di lanciare il Meletti verso le sfide del futuro. La Guest Box è in vendita al Meletti e sarà presto disponibile in librerie storiche di Marche e Abruzzo ma l'obiettivo è allargare il raggio d'azione. Sugli scaffali della esclusiva "dispensa Meletti" ci sono caffè rari, marmellata e miele bio della cooperativa Ama Aquilone impegnata nel sostegno e recupero di soggetti disagiati, pasta pregiata, pane fresco. E naturalmente l'anisetta Meletti.