Art.1-Mdp, accelerare su Piano sanitario

Accelerare sul nuovo piano sociosanitario delle Marche. Lo chiede alla Giunta regionale Art.1-Mdp per voce del consigliere Gianluca Busilacchi e del coordinatore Marche Massimo Montesi che invitano l'esecutivo a licenziare il provvedimento "entro ottobre" in modo che la Commissione abbia tempo per le audizioni e poi possa "dispiegare gli effetti entro il 2019". La linea del piano in vigore che è quello precedente, ha detto Busilacchi, è "condivisibile" ma ci sono "troppe partite ferme": "ospedali di comunità, le reti cliniche per cui non abbiamo sufficienti dati e informazioni, l'organizzazione della rete emergenze, il finanziamento all'Anpas". "Bene la linea - hanno osservato i due esponenti di Art.1-Mdp - ma occorre arricchirla di risultati concreti".

Premettendo di non volere "posti in giunta", hanno anche chiesto al presidente Ceriscioli di assegnare a un assessore la delega della sanità che oggi detiene: "se non c'è una chiara direzione politica, la 'tecnica' ha troppo spazio".