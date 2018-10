Pesaro, 'Bla Bla sindaco' con studenti

Il primo cittadino di Pesaro Matteo Ricci (Pd) lancia 'Bla Bla Sindaco' e dà passaggi in auto agli universitari diretti a Urbino, Bologna e Ancona per parlare della città. Si tratta dell'ennesima iniziativa legata all' "innovazione nel modo di fare politica". Dopo le passeggiate nei quartieri, la ginnastica con i cittadini e il ritorno delle cene in famiglia (primo appuntamento martedì 9 ottobre), il sindaco si dà al car pooling, l'uso condiviso dell'auto tra chi deve percorrere lo stesso itinerario. Guidando in prima persona, perché Ricci accompagnerà, nello specifico, studenti pesaresi diretti all'università che vorranno fare il viaggio insieme a lui. "Bla Bla Sindaco" richiama all'app più nota del settore, ma anche all'obiettivo del confronto e della discussione tra i passeggeri. "Ci chiediamo spesso come coinvolgere i giovani nella vita della città - dice il sindaco in un video su Facebook -. E allora ho deciso di ideare una nuova iniziativa".