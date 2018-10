Paradrenalina,emozioni volo per disabili

Emozioni contro la disabilita. Adrenalina pura per far vivere un'esperienza unica e una giornata speciale a un gruppo di disabili e alle loro famiglie. "Perché il brivido, l'adrenalina, deve essere un diritto accessibile a tutti - spiega Ivan Cottini, uno degli ospiti d'onore e testimonial dell'iniziativa durante la presentazione a Fano - anche noi abbiamo bisogno di emozioni forti per sentirci vivi, bisogna fare sempre più manifestazioni come questa". E il senso di "Paradrenalina", organizzato pe il 6 ottobre dall'Aero Club Fano insieme ad associazioni specializzate nell'assistenza a disabili fisici e mentali tra cui T41B, centro Margherita di Fano e Itaca, che si terrà sabato 6 ottobre all'aeroporto di Fano "Enzo e Walter Omiccioli". Oltre dieci aerei dell'Aero Club Fano porteranno in volo circa 200 ospiti speciali. Grazie al Team RCM di Montefelcino, potranno provare anche il brivido della velocita a bordo di auto da drifting, guidate da piloti professionisti tra cui Graziano Rossi.