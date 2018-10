Murales 24 metri riqualificherà edificio

La street art per la riqualificazione urbana grazie alla sinergia tra Comune di Falconara, imprese di costruzioni e artisti. Una riqualificazione che partirà dal palazzo al civico 22 della parte sud di via Bixio: l'artista Giacomo Bufarini, in arte Run, realizzerà un murales alto 24 metri e largo sei, che si intitolerà 'Oltremare' nell'ambito dei lavori di ristrutturazione del condominio. Il progetto sarà illustrato domani nella Sala del Mercato Coperto. Run, di Falconara ma da tempo residente a Londra, offrirà un'anteprima dell'opera e ne spiegherà la filosofia. Il progetto nasce dal sodalizio tra l'impresa 3T Costruzioni e l'artista. Il concetto di riqualificare gli edifici con grandi murales è condiviso dal Comune che intende avviare progetti simili in alcuni quartieri cittadini. "Conosco Run da tempo - spiega il sindaco Stefania Signorini - e ne ho sempre apprezzato arte e creatività. Ho pensato a un progetto che riqualifichi Falconara anche dal punto di vista artistico".