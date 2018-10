Macerata: Traini condannato a 12 anni

(ANSA) - MACERATA, 3 OTT - Dodici anni di reclusione per le accuse di strage aggravata dall'odio razziale e porto abusivo d'arma. E' la condanna inflitta dalla Corte d'assise di Macerata nei confronti di Luca Traini, 29 anni, autore della sparatoria contro migranti del 3 febbraio scorso. Oltre alla pena, che coincide con la richiesta della Procura, l'imputato dovrà scontare poi anche tre anni di libertà vigilata e dovrà risarcire le parti civili con somme da quantificare in sede civile. La Corte, inoltre, ha ritenuto del tutto capace d'intendere e di volere l'imputato Si tratta della sentenza di primo grado contro la quale la difesa, con ogni probabilità dopo aver letto la motivazione, proporrà ricorso in appello.