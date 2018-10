Regioni: Marche; Cesetti, scorrettezza su pignoramento Inail

(ANSA) - ANCONA, 2 OTT - "Dopo che il 26 luglio l'assessore al Bilancio viene a sapere che l'Inail ha notificato il precetto, il 6 agosto presenta la variazione di bilancio, l'emendamento per riconoscere il debito fuori bilancio: poi il 10 settembre arriva il pignoramento, qualcuno ha commesso una grave scorrettezza". Lo ha affermato lo stesso assessore, Fabrizio Cesetti, in Consiglio regionale prima della votazione sulla variazione di bilancio da circa 16 milioni di euro che comprende anche due debiti extra-bilancio per circa 2,2 milioni di euro. Uno da 1,8 milioni di euro riguarda il titolo esecutivo della recente sentenza della Cassazione a favore dell'Inail nella causa risalente al 1993 per canoni pregressi di locazione per l'immobile in via Tiziano 44. In merito alla voce di spesa forti critiche sono arrivate dal capogruppo M5s Gianni Maggi, secondo il quale c'è stato un ritardo di azione sulla vicenda da parte della Giunta regionale. Maggi ha lamentato anche una carente risposta dell'assessore a sue specifiche richieste di informazioni: "hai parlato degli affitti, ma non dell'iter tribolato" ha detto, sottolineando un aggravio delle spese con l'allungamento dei tempi nel pagamento. "Ci si poteva comprare Palazzo delle Marche - ha insistito il capogruppo M5s -, veniamo a sapere dai giornali che ammontava a 600 mila euro e poi con interessi e rivalutazioni è arrivato a 1,8 milioni".

Al tempo della sentenza della Corte d'appello di Ancona nel 2013 da cui è scaturito il pignoramento - ha ricordato Cesetti, rivendicando invece la rinegoziazione del canone nel 2015 con risparmio di 540 mila euro l'anno per la Regione - "Ceriscioli faceva il sindaco a Pesaro, Cesetti il presidente della Provincia di Fermo". Quanto al pignoramento, seguito all'impegno alla variazione di bilancio, ha attaccato: "una scorrettezza del genere non si fa tra enti pubblici. Se rispetto a questa scorrettezza verranno riscontrate responsabilità di carattere omissivo riguardo ai tempi verranno accertate e perseguite: questa amministrazione non ha alcuna responsabilità".(ANSA).