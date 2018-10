Italiana dirige patologia Alabama

E' italiana, di Senigalllia, la nuova direttrice della divisione di anatomia patologica dell'Università di Birmingham, in Alabama. Cristina Magi Galluzzi, medico e ricercatrice 53enne conosciuta a livello internazionale, è entrata nel team del dipartimento di patologia della School of Medicine per dirigere le ricerche sulle disfunzioni e i disturbi dell'apparato urologico e genitale.

Diplomata al liceo scientifico 'E. Medi' di Senigallia e laureata ad Ancona nel 1990, Cristina Magi Galluzzi da tempo vive negli Usa, dove ha rivestito altre prestigiose cariche mediche e scientifiche. Già docente di patologia alla Case Western University di Cleveland, e prima ancora ricercatrice e medico alla Johns Hopkins School of Medicine, per la senigalliese è l'ennesimo riconoscimento in campo medico e scientifico a livello internazionale. Poche settimane fa era stata nominata dalla Pathologist magazine tra le cento migliori, più brillanti e importanti personalità e professionalità nel campo della patologia.