Consiglio,ok variazione bilancio 16 mln

Con 17 voti favorevoli e 11 contrari (Lega, M5s, Fdi, Fi, Ap) il Consiglio regionale delle Marche ha approvato una variazione di bilancio di previsione 2018-2019 da circa 16 milioni di euro. La variazione aggiorna lo stato di previsione delle entrate con due principali recuperi di stanziamenti: 13,6 milioni di euro per la sottoscrizione nel giugno 2018 di un accordo tra Regione Marche, Inrca e Regione Calabria e 2,2 milioni per restituzione da parte dello Stato dell'anticipo risarcimento dei danneggiati da vaccini ed emotrasfusi. La manovra comprende anche due debiti extra bilancio per 2,2 milioni di euro: circa 1,8 milioni di euro relativi al pagamento di canoni pregressi all'Inail per l'immobile di via Tiziano 44 seguito ad una causa e per una vicenda risalente al 1993 sfociata in pignoramento; 480 mila euro a Adriabus. Altre voci 'pesanti' riguardano l'adeguamento costo del personale delle Province (1,3 mln), adeguamenti capitoli di spesa insufficienti in sede previsionale (2,5), sanità (2,3).