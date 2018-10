Cia Ancona, allerta peste suina africana

Emergenza cinghiali nelle Marche non solo per viabilità e agricoltura. C'è anche un serio e potenziale problema per gli allevamenti di suini. A lanciare l'allarme è la Cia di Ancona dopo che il Ministero della Salute ha messo in allerta tutti i Servizi veterinari del territorio nazionale in seguito a casi di peste suina africana (Psa). In Belgio sono stati trovati alcuni cinghiali selvatici morti a causa di questa malattia virale che colpisce suini e cinghiali selvatici. Solitamente letale per gli animali, la malattia è innocua per gli uomini. I cinghiali sani vengono infettati dal contatti con altri animali infetti che pascolano all'aperto. Si ipotizza che la malattia possa diffondersi anche in Italia per vie naturali. Per la Cia, è indispensabile che le autorità competenti intervengano tempestivamente. La Psa rappresenta uno dei maggiori rischi sanitari per il comparto suinicolo: se avessero un suino colpito dal virus, le aziende dovrebbero immediatamente abbattere tutti gli altri capi dell'allevamento.