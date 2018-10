Artigiano-partigiano, errore in targa

Scoperta oggi nel corso di una cerimonia la targa con la quale il Comune di Ascoli Piceno ha intitolato i giardini di piazza Immacolata a William Scalabroni, protagonista della Resistenza ascolana morto il 24 febbraio per le conseguenze di un incidente stradale avvenuto qualche giorno prima, quando è stato investito da un'auto mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali. Targa che conteneva una clamorosa svista di chi l'ha realizzata. Alla parola "partigiano" mancava infatti la lettera P, per cui sulla targa è apparsa la scritta "artigiano e difensore del bene comune". Imbarazzo generale, anche dello stesso sindaco Guido Castelli, tanto che gli amici dell'Anpi hanno subito aggiunto con un pennarello la lettera mancante in attesa che la targa venga sistemata. Scalabroni è stato tra gli scampati alla battaglia che a Colle San Marco nel '43 i giovani ascolani guidati da Spartaco Perini ingaggiarono per giorni contro i tedeschi.