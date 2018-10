Ubriaco cerca violentare amica,arrestato

Dopo avere bevuto superalcolici a casa di un'amica, la aggredisce, cercando di avere un rapporto sessuale con lei, baciandola, palpeggiandola e minacciandola verbalmente. Un altro amico, presente alla scena, cerca di difendere la donna e dopo una colluttazione, in cui l'aggressore tira fuori un coltello, fugge insieme a lei in strada, dove i due chiamano il 113. I poliziotti delle Volanti, arrivati sul posto, in zona Passetto ad Ancona, li hanno trovati ancora in strada: lei una bulgara di 48 anni, lui un polacco di 35, quando sono stati raggiunti dall'aggressore, un 29enne romeno, che urlando ha minacciato tutti, agenti compresi, i quali sono riusciti a bloccarlo e a condurlo in Questura per gli accertamenti del caso. Il 29enne è stato arrestato e rinchiuso nel carcere di Montacuto a disposizione dell'autorità giudiziaria. Il 35enne polacco ha riportato ferite guaribili in pochi giorni, alla donna è stata prestata l'assistenza necessaria.