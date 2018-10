Fermo in libro su più belle biblioteche

Ribalta nazionale e internazionale per la biblioteca "Spezioli" di Fermo. Nei giorni scorsi è stato dato alle stampe un volume della casa editrice Taschen dedicato a "Le più belle biblioteche del mondo", scritto in inglese, francese e tedesco, in cui ci sono le immagini della Sala del Mappamondo, ritratta da uno dei maggiori fotografi italiani, Massimo Listri. Un enorme volume in brossura, contenuto in custodia a cartella, che accoglie anche la Biblioteca Civica "R.

Spezioli" con la Sala del Mappamondo di Fermo. Tre foto a piena pagina e due pagine per la scheda triligue, con piccole riproduzioni di testi. La "Spezioli" appare accanto a immagini e descrizioni di 16 biblioteche italiane: la Marciana di Venezia, la Casanatense e l'Angelica di Roma, La Laurenziana e la Ricciardiana di Firenze, la Braidense di Milano e la Nazionale di Napoli, oltre alla Biblioteca Vaticana.Ma ci sono anche la Wibligen tedesca, il Trinity College di Dublino,l'Admont dell'Austria, la Sainte Genevieve di Parigi.