Donne guidano 39mila imprese Marche

Nelle Marche è guidato da donne un terzo delle imprese under 35: a fine giugno erano 3.844 su 39.039 a direzione femminile. Lo evidenziano i dati del Centro studi Cna Marche che ha elaborato le cifre fornite dal Medio Credito Centrale. Nel 2017 sono calate le richieste di finanziamento delle imprese 'in rosa' accolte: 4.332 (-7,2% rispetto al 2016) per un ammontare di circa 699 milioni di euro (-0,2%). Il "nervo scoperto", spiega Emilia Esposito, presidente di Cna Marche Impresa donna, è la "grande difficoltà delle giovani a ottenere finanziamenti: le porta a privilegiare attività a bassa necessità di investimenti. Quelle che provano ad avviare imprese più strutturate, per finanziarsi ricorrono a relazioni parentali provano a intercettare qualche bando regionale o europeo o si rivolgono a Confidi". Altro ostacolo è la "carenza di servizi di welfare come asili nido e altre attività a supporto". Il settore con maggiore presenza di imprese femminili è quello dei servizi alla persona o alle famiglie.