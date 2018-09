Vermette a XIV edizione Clown&Clown

Al via la XIV edizione del Clown&Clown Festival di Monte San Giusto, festival internazionale di clownerie e clown-terapia ideato nel 2005 dalla locale compagnia di clown musicisti Mabò Band per unire le due anime del clown, la artistica e spettacolare con la volontaristica e sociale dei clown dottori. Il primo ottobre arriva Guillaume Vermette, clown canadese protagonista da dieci anni di missioni umanitarie in oltre 40 paesi del mondo, per una Clownferenza "In compagnia dei personaggi ponte" nel teatro della città. Sino al 7 ottobre la kermesse regala giornate di esperienze ed emozioni con spettacoli e artisti di alto livello, mostre, workshop, progetti formativi e sociali per le scuole, associazioni di volontariato e di clown-terapia con incontri di formazione coordinati dalla Federazione Nazionale Clown-Dottori.

All'edizione del Festival, dedicata al tema dell'empatia, hanno contributo anche il Ministero della Cultura e del Turismo, la Regione Marche e il Comune di Monte San Giusto.