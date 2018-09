Campioni paralimpici a Marche Expo

I campioni mondiali paralimpici Assunta Legnante ed Emanuele Lambertini, rispettivamente nelle specialità del getto del peso e nella scherma, hanno tagliato il nastro della rassegna Marche Aziende Expo, al Centro Fiere di Villa Potenza. "Mi fa molto piacere essere qui oggi - ha rimarcato Legnante che vive a Porto Potenza - perché è un'occasione per dire quanto lo sport sia importante nella mia vita e spero potrà esserlo anche per gli altri". Anche Emanuele Lambertini si è soffermato su questo tema: "Per me lo sport è fondamentale, ho accettato volentieri di venire qui per dare la mia testimonianza di vita". La manifestazione, oltre a ospitare tante aziende, comprende un ampio spazio dedicato allo sport con decine di associazioni rappresentate. L'assessore comunale allo sport, Alferio Canesin, ha sottolineato proprio questa particolarità dell'evento che tocca vari ambiti, e soprattutto dà spazio ai tanti sport attivi nel territorio che in questo modo hanno la possibilità di farsi conoscere.