Gambe sotto ruote mezzo, grave meccanico

Il titolare 57enne di un'officina meccanica a Monterado di Trecastelli, è rimasto gravemente infortunato mentre stava lavorando sotto la cabina di un mezzo pesante. Secondo una prima ricostruzione di vigili del fuoco e carabinieri, intervenuti sul posto assieme ai sanitari del 118, le gambe dell'uomo sarebbero rimaste schiacciate sotto le ruote del camion, causandogli traumi e fratture. L'artigiano è stato caricato su un'ambulanza per il trasferimento fino a un terreno nelle vicinanze dove è atterrato l'elicottero Icaro per il trasporto d'urgenza agli Ospedali Riuniti di Ancona per gli accertamenti e le cure del caso. L'uomo non avrebbe subito lesioni alla spina dorsale e non sarebbe in pericolo di vita.

Sono in corso le verifiche per ricostruire la dinamica dell'incidente: a dare l'allarme era stato un cliente dell'officina.